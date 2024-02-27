فعاليات التصفيات النهائية علي لمهرجان صدي الفنون على مستوى محافظة القليوبية

أقيمت اليوم فعاليات التصفيات النهائية لمهرجان صدى الفنون المنفذ تنسيقيا بين مديرية الشباب والرياضة والاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع القليوبية والمقامه بمركز شباب قها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اقيمت فعاليات المهرجان في مجالات العروض المسرحية والغناء الفردي والعزف الفردي

بمشاركة إدارات شباب شبرا الخيمة وطوخ والخانكة والقناطر الخيرية .

أثنى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على جهود إدارة الشباب في تنمية المواهب ورعايتها في مجال الفنون والتعاون الدائم بين المديرية والاتحاد العام لمراكز شباب مصر في الاهتمام بالمواهب الشابة مشيرا إلى اعتبار المهرجان فرصة لاكتشاف العديد من المواهب ورعايتها .

تم تحكيم المهرجان في مجال الغناء الفردي والعزف الفردي الدكتور ياسر عبد الرحمن استاذ الموسيقي العربية بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية ، وفي مجال العروض المسرحية الدكتور أحمد هيكل استاذ المسرح بكلية التربية النوعية جامعة بنها ، بحضور عامر حمدي مدير إدارة الشباب و لمياء طنطاوي منسق

المهرجان على أن يتم مشاركة الفائزي علي مستوي الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤ .