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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استدعاء ثلاثي مودرن فيوتشر لقائمة منتخب مصر للشباب

ثلاثي مودرن فيوتشر
ثلاثي مودرن فيوتشر

تلقى نادي مودرن فيوتشر خطابًا رسميًا من إتحاد الكرة المصري يخطره فيه بإختيار ثلاثي الفريق الشاب محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعمر وائل، للإنضمام إلى معسكر منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥.

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ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض معسكر مغلق من يوم الأحد ٢٥ فبراير الجاري وحتى يوم ٤ مارس المقبل، يخوض خلاله وديتين أمام منتخب سوريا.

ويعد ثلاثي الفريق الشاب محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعمر وائل من أبرز المواهب الشابة في مصر خلال الفترة الأخيرة والذي ينتظرهم مستقبل واعد مع الفريق.

من ناحية أخرى استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بدون راحة استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية مساء غدًا الأربعاء لمواجهة فريق سموحة يوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال١٤ من المسابقة المحلية.

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