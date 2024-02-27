حبس المتهم بإنتهاك حياة الفنانة ريم البارودي سنة.. تفاصيل

قضت محكمة جنح الخليفة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة للفنانة ريم البارودي عبر تطبيق الواتس آب بالحبس لمدة سنة، في القضية رقم 16176 لسنة 2023، جنح الخليفة والمقطم الجزئية .

وكان المتهم، قام بنقل محادثات خاصة عبر تطبيق الواتس آب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها مما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة اليومأصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.

وتنتظر الفنانة المصرية ريم البارودي عرض مسلسل «السر» خلال شهر رمضان 2024، والذي يجمعها مع النجمين حسين فهمي ووفاء عامر.

وتدور أحداث مسلسل «السر» حول رجل أعمال تجمعه علاقة طيبة مع محامية، لكنها تكتشف سرا يدينه، ليقع بينهما صراع، يحاول خلاله استغلال نفوذه للتخلص من خطر فضحها له.

وتشارك ريم البارودي في بطولة مسلسل «السر» إلى جانب، نضاف الشافعي ومايا نصري، وهو من تأليف بسام موسى وإخراج محمد حمدي.

يذكر أن ريم البارودي كشفت عن حصولها على حكم قضائي بحبس أحد الصحفيين لمدة عام بتهمة انتهاك حرمة حياتها الخاصة، بعد نشره محادثه عبر تطبيق واتساب دون موافقتها