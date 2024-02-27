ما زالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تكثف من جهودها لكشف غموض سرقة مبلغ مالي على يد مجهولين من سيارة ملاكي، كانت تقف أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية.

سرقوا مكافأة الخدمة .. جهود مكثفة للقبض علي المتهمين بسرقة مبلغ مالي من موظف بالقناطر الخيرية



البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من شخص بعترضه لسرقة مبلغ مالي كبير من داخل سيارته أثناء توقفها بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية في القليوبية.



تم تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكي بجانب الطريق أمام مكتب العمل بالقناطر الخيرية، قامت سيارة أخرى يستقلها مجهولون نزل أحدهم من السيارة وكسر الزجاج الجانبي وسرق المبلغ المالي من داخلها وفر هاربًا.

وأفاد المجني عليه في أقواله بأن المبلغ المالي مكافأة نهاية الخدمة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وجار سؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

حبس متهم بتزوير الشهادات الدراسية الجامعية بالعبور

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس شخص في مدينة العبور، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، يقوم بتزوير شهادات دراسية باسمه، تفيد بحصولة على درجات علمية بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير.

وقد. ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، بقيام شخص بتزوير شهادات دراسية باسمه، منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، تفيد بحصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات، بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض إنشاء شركة، تساعده على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلي لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.