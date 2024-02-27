التشيك تستضيف اجتماعًا غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في مايو المقبل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن التشيك سوف تستضيف الاجتماع غير الرسمي القادم لوزراء خارجية الحلف، والذي من المقرر عقده في عاصمتها براج يومي 30 و31 مايو المقبل.

وحسبما نقل بيان صادر عن الناتو، أعرب الأمين العام عن امتنانه للتشيك لاستضافتها هذا الاجتماع غير الرسمي في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لقمة واشنطن في يوليو المقبل.

وأضاف ستولتنبرج أن العام الحالي يصادف مرور 25 عامًا على انضمام التشيك إلى حلف شمال الأطلنطي ومرور 22 عامًا على قمة براج، حينما دعا الناتو سبع دول أخرى من وسط وشرق أوروبا للانضمام إلى الحلف، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعتبر المكان المناسب لمناقشة سبل مواصلة تعزيز الناتو وتكييفه في هذه الذكرى السنوية المهمة.

وفي قمتهم لعام 2021 في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعهد قادة الناتو بتعزيز وتوسيع المشاورات السياسية، بما يتضمن عقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية. وقد استضافت ألمانيا مثل هذه الاجتماعات في عاصمتها برلين في مايو 2022، وكذلك النرويج في عاصمتها أوسلو في مايو 2023.

تجدر الإشارة إلى أن التشيك انضمت إلى حلف شمال الأطلنطي في 12 مارس 1999 بجانب المجر وبولندا.