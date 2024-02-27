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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميرسك تحذر من استمرار ضربات البحر الأحمر حتى نهاية ٢٠٢٤

ميرسك
ميرسك

حذرت شركة ميرسك من أن الاضطرابات التي تواجه قطاع شحن الحاويات عبر البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الثاني من العام.

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وابتعدت شركات شحن الحاويات الكبرى عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول إفريقيا بعد الهجمات التي شنها مسلحو حركة الحوثي اليمنية على السفن.

وقال تشارلز فان دير ستين رئيس قسم أمريكا الشمالية في ميرسك في بيان، الثلاثاء: "كونوا مستعدين لاستمرار الوضع في البحر الأحمر حتى النصف الثاني من العام، وعليكم تحديد فترات عبور أطول في خططكم المتعلقة بسلاسل التوريد".

وقالت ميرسك، وهي شركة رائدة في التجارة العالمية، إنها رفعت القدرة التشغيلية للسفن بنحو ستة بالمئة لتعويض التأخيرات جراء اتخاذ السفن الطريق الأطول حول قارة إفريقيا.

كما طلبت الشركة التي يقع مقرها في كوبنهاغن من العملاء، ومن بينهم عمالقة البيع بالتجزئة مثل وول مارت ونايكي، الاستعداد لارتفاع تكاليف الشحن.

وأدت زيادة مدة الإبحار إلى رفع أسعار الشحن بالفعل.

وقالت ميرسك إن فترات الإبحار الأطول حول إفريقيا تعني أيضا تأخيرات كبيرة للسفن المتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونصحت العملاء بالبحث عن موانئ بديلة في المكسيك وشمال غرب المحيط الهادي ولوس أنجلوس للبضائع المتجهة إلى الساحل الشرقي.

وأشارت ميرسك إلى أن الازدحام الشديد في أوكلاند بولاية كاليفورنيا أدى أيضا إلى تأخير عودة سفن الحاويات إلى آسيا لتحميل البضائع.

 

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