الخميس 08 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية الأمريكية تبلغ ميرسك عدم قدرتها ضمان سلامة السفن في البحر الأحمر

ميرسك
ميرسك

قال فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن، إن البحرية الأمريكية بلغت الشركة عدم قدرتها حاليا على ضمان سلامة ملاحة كل السفن في البحر الأحمر.

 

وكانت أعلنت الشركة الدنماركية للشحن ميرسك، في بيان لها اليوم الخميس، أن أرباح الربع الرابع من العام الماضي 2023، والتي جاءت بأقل من التوقعات، وقالت إنها تتوقع أرباح عام 2024 أقل بكثير من مستوى العام الماضي، وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر.

 

وتتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بين مليار دولار و6 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار تم تحقيقها في العام الماضي.

 

وأوضحت الشركة أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدة ودرجة اضطراب البحر الأحمر، حيث تنعكس المدة من ربع إلى عام كامل في النطاق التوجيهي، مشيرة إلى ان الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفضت إلى 839 مليون دولار في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في العام السابق 2023، متخلفة عن توقعات المحللين البالغة 1.13 مليار دولار.

 

وقال كليرك إن الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين، وتراجعت أسهم “ميرسك” بنحو 13 بالمئة خلال تعاملات الخميس، بعد أن أعلنت عن أرباح جاءت دون التوقعات في الربع الرابع، وقالت إنها تتوقع أرباحا أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024 وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات.

 

 

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