زياد كمال ينضم إلى تدريبات الزمالك بعد لقاء الداخليه

أنهى زياد كمال لاعب الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي بعد شفائه من الإصابة بتمزق فى العضله الخلفيه ومن المقرر أن ينضم إلى التدريبات الجماعية بعد مباراة الداخليه المقرره بعد غدا الخميس باستاد القاهره الدولي ضمن الجوله الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

فى الوقت الذى يواصل فيه إبراهيما نداي برنامجه التأهيلي بع إصابتة فى لقاء الإسماعيلي بمزق فى العضله الضامه .

ويؤدى الفريق الأول مرانه الأخير غدا الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بعده يختار المدير الفني البرتغالى جوزيه جوميز ٢٢ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديده استعدادا للقاء الداخليه.

وكان الفريق الأبيض قد استأنف تدريباته صباح اليوم بعد الحصول على راحه لمدة يوم واحد عقب العوده من الجزائر حيث حقق الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين لهدف فى الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية ليرتفع رصيده إلى ١٣ نقطه محتلا قمة المجموعه الثانيه.