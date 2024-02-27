الاسماعيليه تستعد لافتتاح مهرجان الأفلام التسجيلية الدولي

بمشاركة ٦٢ دولة أجنبية وعربية :

أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها لاستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين والمقرر افتتاحه غدا الأربعاء بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة ومركز السينما وصناع الافلام وذلك في الثامنة مساءا على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وتستمر فاعليات المهرجان الذي تشارك فيه 62 دولة منهم 11 دولة عربية حتى الخامس من مارس يعرض خلالها ضمن برامج المسابقات الرسمية نحو 121 فيلم.



ويشهد حفل الافتتاح غدا عرض فيلم تسجيلي قصير مدته عن تاريخ المهرجان طوال الخمس وعشرون عاما، كما يشهد حفل الافتتاح عرض فيلمي قام مهرجان الإسماعيلية بترميمهما احتفالا بمئؤية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني وهما " الفأس والقلم "وفيلم " نهاية خط بارليف" بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة .

ويكرم المهرجان المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

ويتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية كلاً من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

ولجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر| من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة تضم دكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تتكون من الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.