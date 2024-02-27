نميرة نجم في الخارجية الهولندية من أجل حماية المهاجرين الأفارقة





إلتقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة مع بيتر سخورمان المبعوث الخاص بالهجرة بوزارة الخارجية الهولندية بلاهاى.



وعرضت السفيرة نجم في اللقاء ولاية المرصد الافريقي للهجرة وأهميته في تنفيذ الوثائق الدولية الخاصة بالهجرة والمهاجرين ، مشيرة الى ان من اولوية المرصد دعم الدول اعضاء الاتحاد الافريقي في جمع وتحليل البيانات الخاصة بالهجرة حتى يمكن اتخاذ القرارات والسياسات على بينة بالواقع على الأرض.

و أشارت السفيرة إلى أعمال المرصد منذ بدء التشغيل والتي شملت برامج تدريبية وطنية في عدد من الدول الأفريقية ، و اجتماعات مع ممثلي التجمعات الاقتصادية الإقليمية لوضع خارطة الطريق للتعامل معها في بناء قواعد بيانات إقليمية حول حركة البشر والهجرة من وإلى وداخل إفريقيا

وأضافت نجم أنه من الناحية الموضوعية يضع المرصد الهجرة المناخيه وحماية المهاجرين و هجرة العمالة من الأولويات للتعاون مع الشركاء الدوليين .

وفي هذا السياق رحب بيتر سخورمان المبعوث الخاص بالهجرة، بالتعاون بين هولندا والمرصد الأفريقي للهجرةً، خاصة ان هولندا تدعم أن يتم اتخاذ القرارات على أسس مدروسة ، وبالتالي فإن عمل المرصد سيصب في هذا الإطار .

وأكد على أنهم يعملون في إطار الاتحاد الأوروبي و بصفتهم الوطنية على التعاون مع الاتحاد الافريقي ، والتعاون مع الدول الإفريقية بشكل ثنائي خاصة دول شمال أفريقيا وغيرها من الدول التي تتحرك منها الهجرة الغير نظامية ، ومن ثم سيكون هناك مجالا للتعاون مع المرصد الافريقي للهجرة يتبلور في مصلحة الطرفين، مرحبا بهذه الزيارة التي وصفها بأنها سوف تسهم في بدء تفعيل التعاون بين بلاده والمرصد.

وقد حضر اللقاء تشنسري فون سون مسئول السياسات بادارة الهجرة والنازحين بالخارجية الهولندية .

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