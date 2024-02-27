«الشراكة المصرية الأوروبية» حلقة نقاشية بجامعة أسيوط

عقدت جامعة أسيوط مع وفد الاتحاد الأوروبي، حلقة نقاشية بعنوان" الشراكة المصرية الأوروبية-فرص المنح الدراسية لطلاب الجامعة"، بمشاركة السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيدة انطونيا زفارى رئيس قسم الشئون السياسية والاقتصاد والتجارة والمعلومات بالإتحاد، وبحضور السيدة مارلينا جيورجيادو، والسيد دانيال كولمان منسق أنشطة الاتحاد الأوروبي بالجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الورشة تهدف إلى التعريف بالأنشطة التي يمولها الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجامعة، لفتح لغة للحوار ومد الجسور بين مشاريع الاتحاد الأوروبي والجامعة من أجل تنمية مهارات الطلاب، كما تهدف إلى تعريف الطلاب؛ بالعلاقات الوطيدة، والمستمرة التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، وأوجه التعاون المتعددة، على المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والاستراتيجية، إلى جانب التعاون القائم فى العديد من البرامج والمشروعات، التي تتفق مع أولويات استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة لمصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المنح البحثية المقدمة من الإتحاد الأوروبي؛ لطلاب وباحثي الجامعة، فى المجالات المختلفة؛ مشيراً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة، على تعميق وتوسيع إطر التعاون، والانفتاح الدولي مع كبرى الجهات، والهيئات، والمؤسسات العلمية الدولية، بما ينعكس بالفائدة على جامعة على الصعيدين؛ العلمي، والبحثي.

وتم خلال الورشة، التي نظمها مركز دراسات المستقبل بالجامعة، ونموذج محاكاة الإتحاد الأوروبي بكلية التجارة، عقد جلستين علميتين؛ الجلسة الأولى؛ تحدث خلالها السفير كريستيان برجر عن الشراكة المصرية-الأوروبية؛ والورشة الثانية، تحدثت خلالها السيدة انطونيا زفارى، عن فرص المنحة الدراسية لطلاب الجامعة.

وفى بداية كلمته؛ رحب الدكتور أحمد عبدالمولى بوفد الإتحاد الأوربى بالقاهرة؛ فى رحاب جامعة أسيوط، مؤكداً أن هناك العديد من أوجه التعاون؛ العلمي، والثقافي، والبحثي، التى تجمع جامعة أسيوط، وسفارة الإتحاد الأوربي بالقاهرة، وتعد ورشة اليوم إستمرار لهذا التعاون، داعياً الطلاب والباحثين بالجامعة إلى الإستفادة من المنح المقدمة من الإتحاد الأوروبي فى المجالات المختلفة.

وأكد الدكتور علاء عبدالحفيظ، أن كلية التجارة تؤدي دورا مهما لتعميق التعاون بين جامعة أسيوط، وسفارة الإتحاد الأوربى فى مصر، والمتمثل فى نموذج محاكاة الإتحاد الأوربي، الذى بدأ فى العام الحالي موسمه العاشر؛ لافتا أن تجربة الإتحاد الأوربي تعد واحدة من أهم تجارب التكامل الإقليمي، وأكثرها نجاحاً على مستوى العالم، والتى حرصت كلية التجارة على اتخاذها كنموذج للمحاكاة؛ للتعرف على تفاصيلها، ومحاولة فهم دول الإتحاد الأوروبي من الداخل، والاستفادة من تلك التجربة فى تحقيق تكامل إقليمي عربي.

وأوضح الدكتور محمد عدوى: إن المشاركة هى عقيدة التنمية، وعلينا أن نؤمن بأهمية تعميق العلاقة مع الإتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الراهنة؛ سواء فى المنطقة العربية، أو الأوروبية، حيث تعد ورشة اليوم جزءاً منبثقاً عن هذا التعاون، مستعرضا جهود مركز دراسات المستقبل فى تعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات بالجامعة، وعلى المستويات؛ المحلية، والوطنية، والعالمية، فى تنظيم برامج وفعاليات مشتركة، مع الجهات المحلية والدولية؛ لمواجهة التحديات الراهنة، هذا فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات المحلية والعربية و العالمية.

وأعرب السفير كريستيان برجر خلال كلمته؛ عن سعادته بزيارة جامعة أسيوط للمرة الثالثة، مشيداً بمكانة جامعة اسيوط العلمية الرائدة، وتميز طلابها، ووعيهم بالقضايا المحورية التى تدور حولهم، مؤكداً حرصه على زيادة التعاون القائم مع جامعة أسيوط، فى عدة مجالات بحثية وعلمية وتنموية مستقبلاً.



وتحدث السفير كريستيان برجر في الجلسة الأولى عن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجامعات المصرية؛ وتقديم المنح، والمشروعات البحثية المشتركة فى المجالات المختلفة، ودور الإتحاد الأوروبي فى مشاركة مصر فى خطتها؛ للتنمية المستدامة فى النواحي الإجتماعية والإقتصادية.

وعقب تلك الجلسة؛ تم عقد حلقة نقاشية بين السفير كريستيان برجر وطلاب الجامعة، والتى أكد خلالها

أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً؛ للاتحاد الأوربي؛ مستعرضاً دور هذه الشراكة فى مواجهة التحديات المختلفة التى نحيط بالجانبين، مؤكدا على اعتزاز الاتحاد الأوربي، بالشراكة المصرية، والتى اتسعت، وتشعبت فى الأونة الأخيرة، لتشمل التعاون فى مجالات؛ الحفاظ على المياه، ومكافحة الفقر الغذائي، وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى مساعى الاتحاد الأوروبي، إلى انشاء قرى ومدن ذكية، قائمة على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

أما الجلسة الثانية، والتى تحدثت خلالها السيدة انطونيا زفارى؛ عن المنح المقدمة من مكتب ايراسموس فى القاهرة؛ لطلاب الجامعة، وهى منحة ايراسموس+ للطلاب، وكذلك منحة Hiorizon union والمقدمة لباحثي الجامعة من طلاب؛ الماجستير، والدكتوراه، ويندرج منها منحة Primo، والتى حصلت جامعة أسيوط منها على مشروعين؛ للطلاب، والباحثين، فى مجاليّ؛ الزراعة، والطب، مشيرة أن موعد التقديم للطلاب والباحثن لمنح مكتب ايرسموس يكون فى نهاية سبتمبر من كل عام.