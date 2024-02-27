فريال يوسف: “بابا جه” لايت وخفيف ويرسم الابتسامة على شفاه المواطنين

كشفت الفنانة فريال يوسف، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “بابا جه”، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، موضحة أن هناك تضافر للجهود من أجل الخروج بالمسلسل رائعا يسعد به المواطنين، مؤكدة أنها انتهت من تصوير 60% من مشاهدها.

مسلسل “بابا جه”

وأوضحت يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، أنه تم إتقان العمل على مستوى الإخراج والإنتاج والتأليف والفنانين، مؤكدًا أن مسلسل بابا جه خفيف لايت، مشددة على أنها تتمنى أن تكون النقطة المضيئة التي ترسم الابتسامة على شفاه المشاهدين.

ونوهت بأنها تتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجماهير، أنها ستجسد شخصية سيدة تُدعى نهى وليس هناك أي تقارب بين شخصيتها الحقيقة وشخصيتها في المسلسل، موضحة أن الجماهير من الحلقة الثانية من المسلسل سيتعرف على بعض ملامح الشخصية التي يجسدها.

وتابعت: “أنا بمثل منذ الـ14 من عمري وأتحدث عن الأدواء التي أجسدها”.

يصور النجم أكرم حسنى مشاهد مسلسله الجديد “بابا جه” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

حيث يظهر أكرم حسني فى المسلسل بدور مدير فندق يفقد وظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

وكانت نشرت المتحدة صورة لأكرم وهو يحمل العديد من علب وحقائب الهدايا التي ارتفعت حتى غطت وجهه، فضلاً عن إحاطته بالكثير من البالونات.

أكرم حسني

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوستر جديد للنجم أكرم حسني من مسلسل "بابا جه"، الذى يخوض به السباق الرمضاني لعام 2024.