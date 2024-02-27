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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

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موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول أمام ساوثهامبتون


ويجد ليفربول معاناة كبيرة من الاصابات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت واضحة خلال مباراة الريدز أما تشيلسي بنهائي كأس كاراباو، والذي نجح خلالها الليفر في تحقيق اللقب.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون 
 

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.
خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - هارفي إليوت.
خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - جاكوبو
 

ليفربول وساوثهامبتون.. موعد المباراة والقنوات الناقلة 

من المقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون في تمام العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الليفر.
وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحاصلة على حقوق بث المسابقة بشكل حصري.

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