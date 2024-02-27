تترات رمضان 2024| لون غنائي جديد لوائل الفشني مع أحداث "بيت الرفاعي"

يقدم الفنان وائل الفشني الصورة الغنائية لمسلسل “بيت الرفاعي”، الذي يشارك في الدراما الرمضانية 2024، وسط منافسة قوية مع مطربي التترات المنوعة بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي والسياسي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد مميز من ضيوف الشرف، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول البحث عن من يدير أعمال عائلة الرفاعي والصراعات بين أفرادها، فعائلة الرفاعي ظاهريًا تقوم بمساعدة الفقراء والأعمال الخيرية لأهل منطقتهم بقيادة الكبير محمود الرفاعي أحد أثرياء المنطقة، وفي الخفاء تعمل العائلة في تجارة الأثار .

أحدث الإصدارات الغنائية لـ وائل الفشني

كانت أخر أغاني وائل الفشني من خلال “بدفى بيك”، وتقول كلماتها "بدفى بيك في الشتا حضنك حبيبي الأمان ومعاك بطير في السما إحساس جديد كان فين زمان كنت محتاج آلقى حبي ليه يكمله آلقى نفسي شيء أساسي معاه أعيش واتحمله إيه أهم مننا نعيش نقوي حبنا ونبني أحلامنا سوا لحد آخر عمرنا بدفى بيك في الشتا حضنك حبيبي الأمان ومعاك بطير في السما إحساس جديد بدفى بيك في الشتا حضنك حبيبي حبيبي الأمان بدفى بيك .

بجانب “راهب”، التي سجلت أكثر من 60 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "بريد الضلمة لجل ما أنام و بحتاج لك عشان أصحى و يوم ما ضاقت عليا الأيام لقيت حضنك براح فسحة يا ضي الصوره في عيوني يا رشدي و عقلي و جنوني ده لو شاب الشعر في الرأس هحبك كيف ما هتكوني انا سني أتحسب بيكي بخط العمر في ايديكي و لو طال الزمان فيكي يطول الشرح كافيكي ؟ أنا راهب أنا راهب يادي المعبد يا دين الحب ما بلحد عاشق عابد مناه تتوبي و تشتي سماكي لم يبرد أنا راهب يادي المعبد