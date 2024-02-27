موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع ليفربول بنظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لهذا الموسم 2023/2024.



ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره تشيلسي في نهائي كأس كاراباو، ليحقق اللقب، بالرغم من الإصابات التي ضربت الريدز مؤخرًا.

وتسود حالة من الشكوك حول مشاركة عدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز خلال مواجهة الليفر أمام ساوثهامبتون.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في تمام العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الليفر.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحاصلة على حقوق بث المسابقة بشكل حصري.