وكيل زراعة البحيرة ورئيس الجمعية المركزية يناقشان أسباب أزمة الأسمدة

إستقبل المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة ، و عبد اللطيف أمين صندوق الجمعية ، حيث تم مناقشة توفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة ، و التأكيد علي توزيع الأسمدة على المحاصيل الشتوية بناء على الحصر الفعلى على الطبيعة ومن خلال الكارت الذكي كارت الفلاح .

وأكد سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية ، على أن المشكلة الموجودة حالياً ويعانى منها أغلب المزارعين على مستوى جميع مراكز المحافظة ، هو موعد تجديد كارت الفلاح حيث أن الكارت الحالى لا يعمل وتصادف أن أغلب الكروت قد تم تفعيلها فى يوم واحد ، ولذلك تم إيقاف الكروت فى نفس اليوم مما جعل المزارعين يعانون من عدم صرفهم الحصه من الأسمدة المدعمة ، وأشار أيضا إلى أن الجمعية المركزية بالبحيرة ، لا تتوانى فى توفير كافة مستلزمات الإنتاج ، من أجل خدمة المزارع البحراوى حتى نساهم بشكل كبير فى دعم المزارعين من أجل زيادة الإنتاج.

ووجه المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بسرعة الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح ، مؤكداً على أنه سيتم التواصل مع المسئولين بالبنك الزراعى المصرى المصرى من أجل سرعة الانتهاء من جميع الكروت ، حتى يتم صرف مستحقاتهم السمادية قبل إنتهاء المده المحدده لصرف الأسمدة الشتوية .

كما وجه أيضاً بقيام مسئول الكارت الذكي بالمديرية بمراجعة جميع الكروت من أجل التواصل مع المزارعين و تبليغهم بموعد تجديد البطاقات الخاصة بهم من خلال رؤساء الجمعيات الزراعية .