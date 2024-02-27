الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل زراعة البحيرة ورئيس الجمعية المركزية يناقشان أسباب أزمة الأسمدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إستقبل المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة ، و عبد اللطيف أمين صندوق الجمعية ، حيث تم مناقشة توفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة ، و التأكيد علي توزيع الأسمدة على المحاصيل الشتوية بناء على الحصر الفعلى على الطبيعة ومن خلال الكارت الذكي كارت الفلاح .

وأكد سعيد محمد راشد رئيس الجمعية المركزية  ، على أن المشكلة الموجودة حالياً ويعانى منها أغلب المزارعين على مستوى جميع مراكز المحافظة ، هو موعد تجديد كارت الفلاح حيث أن الكارت الحالى لا يعمل وتصادف أن أغلب الكروت قد تم تفعيلها فى يوم واحد ، ولذلك تم إيقاف الكروت فى نفس اليوم مما جعل المزارعين يعانون من عدم صرفهم الحصه من الأسمدة المدعمة ، وأشار أيضا إلى أن الجمعية المركزية بالبحيرة ، لا تتوانى فى توفير كافة مستلزمات الإنتاج ، من أجل خدمة المزارع البحراوى حتى نساهم بشكل كبير فى دعم المزارعين من أجل زيادة الإنتاج.

ووجه المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بسرعة الانتهاء من تفعيل كارت الفلاح ، مؤكداً على أنه سيتم التواصل مع المسئولين بالبنك الزراعى المصرى  المصرى من أجل سرعة الانتهاء من جميع الكروت ، حتى يتم صرف مستحقاتهم السمادية قبل إنتهاء المده المحدده لصرف الأسمدة الشتوية .

كما وجه أيضاً بقيام مسئول الكارت الذكي بالمديرية بمراجعة جميع الكروت من أجل التواصل مع المزارعين و تبليغهم بموعد تجديد البطاقات الخاصة بهم من خلال رؤساء الجمعيات الزراعية . 

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