سارة سلامة تهوس متابعيها بملامح جذابة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة عبر الحالة الخاصة بها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مستعرضة أنوثتها بإطلالة صيفية، مستخدمة خاصية اللون الأبيض والأسود في الصورة.

سارة سلامة

سارة سلامة تستعرض جمالها بمكياج ساحر وجسم ممشوق

وبدت سارة سلامة بفستان مجسم مشجر ومكشوف الأكتاف، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، وتزينت بمجوهرات بسيطة وأنيقة، مكتفية بإسورتين وساعة في إحدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة تصفيفة شعر أنيقة وبسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة، وثبتت غرتها على الجانبين؛ لتبرز جمال وجهها وتعطي لمسه أنثوية جذابة.

ووضعت سارة سلامة مكياجًا ترابيًا، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني مع الهايلايتر، بالإضافة للرموش الصناعية، لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه بدرجات البني.