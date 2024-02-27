دي بروين يوجه صفعة قوية للدوري السعودي

وجه الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، صفعة قوية للدوري السعودي، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان صندوق الاستثمار السعودي قد وضع دي بروين ضمن الأهداف التي يرغب في التعاقد معها لتدعيم الأندية التي أصبحت تحت مظلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهم؛ "الهلال، والنصر، واتحاد جدة، والأهلي".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن دي بروين يرغب بالفعل في الرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن اللاعب يبحث عن محطة جديدة خارج الدوري الإنجليزي، بعدما قضى عدة سنوات داخل البريميرليج.

وأكدت التقارير أن الدوري الأمريكي سيكون وجهة دي بروين حال رحل بالفعل عن السيتي، حيث يرغب اللاعب في عيش حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء فيما تبقى من مسيرته الكروية، لكن إدارة مانشستر سيتي ومدرب الفريق بيب جوارديولا يتمسكون بتواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن دي بروين حقق عددا من الألقاب التاريخية مع مانشستر سيتي، منها؛ دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والدوري الإنجليزي الممتاز لعدة مرات.