دي بروين يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي

يدرس الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تراجع مستواه مع الفريق الإنجليزي وكثرة الإصابات التي تعرض لها.



وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن دي بروين يرغب في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل، مما يجعل هناك اهتمامًا كبيرًا من عدة أندية سواء خليجية أو أوروبية.

وأوضحت أن اللاعب لديه رغبة قوية في الرحيل عن الدوري الإنجليزي بأكمله، حيث يبحث اللاعب صاحب ال 32 عامًا عن الاستمتاع بما تبقى له في مسيرته الكروية.

وأشارت التقارير إلى أن دي بروين نجح في تسطير تاريخ كبير مع السيتي، بعدما فاز بعدد من الألقاب التاريخية وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات، مما يجعله أمام خيار تجديد عقده من قبل إدارة العملاق الإنجليزي والاستمرار مع السيتزين.

الجدير بالذكر أن دي بروين يعد أحد أعمدة مانشستر سيتي الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.