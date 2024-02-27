6 مارس انطلاق المؤتمر الرابع لجراحة المسالك البولية بالغردقة

تستضيف مدينة الغردقة بالبحر الأحمر المؤتمر السنوى لقسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة جنوب الوادى وصرح الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي ،ان كلية الطب بصدد إقامة هذا المؤتمر السنوي الرابع من أجل تبادل الخبرات بين شباب الأطباء لمواكبة كل ما هو جديد في جراحة المسالك البولية كما تقام ورشة عمل لإجراء عمليات تفتيت حصوات الكلى والحالب بالليزر للأطفال باستخدام أحدث مناظير الكلي ومناظير الحالب المرنة وإصلاح العيوب الخلقية للاطفال كالاحليل السفلي والخصية المعلقة

وأضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس المسالك البولية بكلية طب جامعة جنوب الوادي، أنه يعتزم قسم جراحة المسالك طب جنوب الوادي إقامة المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية ،والدكتور عاطف فتحي ،والدكتور عمر الصغير سكرتيري عام المؤتمر وذلك خلال الفترة 4 مارس القادم الى 6مارس بمقر المستشفي الجامعي بقنا بمنطقة المعبر

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أنه سوف يقام المؤتمر العلمي في الفترة من 6الي 9 مارس المقبل لعام 2024 م بمدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف الجامعات المصرية.