مناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة" بمكتبة مصر العامة.. غدا

يقام بمكتبة مصر العامة ندوة مناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة " للكاتب الصحفي ايمن الحكيم، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وذلك غدا الاربعاء 28 فبراير 2024 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة الكائن ب ٤ شارع جمال حمدان المتفرع من شارع النيل- الجيزة



يناقش الكتاب كلا من الكاتب والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب والناقد شعبان يوسف، والأديبة والناقدة الدكتورة عزة بدر، ويدير الحوار الإذاعي محمد عبد العزيز.. وبحضور

والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، ورعاية ناشر الكتاب حسين عثمان، وفي ضيافة السفير رضا الطايفي المدير التنفيذي لمكتبة مصر العامة.

كما تأتى الندوة بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء من تلاميذ وأصدقاء "ساحر الكتابة.. صبري موسى"، وهو الروائي المتفرد صاحب مدرسة ادب الصحراء ومن أشهر أعماله المتميزة "فساد الأمكنة"..والسينمائي صاحب البصمة وأفلام "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم"، وغيرها من الروائع السينمائية، والكاتب الصحفي صاحب الرحلات والمغامرات المسجلة باسمه في صحاري مصر وبحيراتها.