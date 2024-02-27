سفاجا تشن حملات صيانة مكثفة لأنظمة الإنارة بالشوارع



كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلة لمدينة سفاجا بالمتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف المناطق للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

تابع رئيس المدينة إصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمنطقة بسفاجا البلد والأشغال العسكرية، وتم الانتهاء من تركيب لمبات الليد الموفرة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المدينة لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث.

كما تم متابعة أعمال صيانة خط الإنارة بالشوارع الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، هذا وجاري شن العديد من الحملات المكثفة بكافة أرجاء المدينة والقرى التابعة لها للتأكد من انتظام منظومة العمل وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة تحقيقا للصالح العام.

أكد شعبان، على استمرار أعمال الصيانة الشاملة لكافة شبكات الإنارة حيث تم تركيب أسلاك ولحام أغطية بشارع إيران والشوارع المحيطة بتقسيم التليفزيون وجاري استكمال باقي شوارع ومناطق المدينة بالتتابع وكذلك إصلاح أعطال بسفاجا البلد ومنطقة مجلس المدينة، وتم الانتهاء من تركيب لمبات ليد جديدة وإجراء الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة وتغيير التالف منها والعوازل الكهربائية.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الاستمرار في شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة، مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي ظروف طارئة خلال موسم الشتاء تحقيقا للصالح العام

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