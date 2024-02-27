إستئناف قنا تغرم مدير إدارة نجع حمادي الهندسية مليون و400 ألف جنيه

قضت محكمة استئناف قنا، اليوم الثلاثاء، بتغريم مدير الإدارة الهندسية السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي، بمبلغ مليون و400 ألف جنيه.

وذلك بقيمة 100 ألف جنيه عن كل مخالفة إرتكبتها أثناء قيامها بمهام عملها والبالغ عددها 14 مخالفة.

كانت محكمة جنح نجع حمادى قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم ٣٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

فضلاً عن تغريمها ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل .

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.

محافظ قنا

و أضاف الداودي ، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.

مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين ، منوها إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه.

تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.