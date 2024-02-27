سامح شكري يحذّر إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الدورة الحالية للمجلس تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتوغلات العسكرية وغيرها من الانتهاكات التي رصدها تقرير الأمم المتحدة، ومؤكدًا استعداد مصر للمساعدة في تحقيق الأهداف.

وأدان شكري انتهاكات القانون الدولي الإنساني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأي عمل عسكري من قبل القوات الإسرائيلية في رفح، آخر معاقل أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني.

وشدد خلال كلمة له في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف ونقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” على ضرورة الامتناع عن أي عمل عسكري، محذرا من أي عمل عسكري في هذا السياق لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة، مطالبا بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.