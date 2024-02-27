إنطلاق فعاليات معرض الخطوة الأولى 2024 لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

افتتحت اليوم الثلاثاء 27 فبراير، فعاليات معرض الخطوة الأولى 2024 لطلاب كلية الفنون الجميلة (عمارة - ديكور-جرافيك-تصوير-نحت)، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور شريف شتا عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة مهرة صقر وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتورة دينا يسرى وكيل الكلية لشؤن للدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام، وأمل المتولى أمين الكلية والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، وطلاب الكلية.



وأوضح الدكتور شريف شتا، أن المعرض يتضمن العديد من الأعمال الفنية حيث يضم 50 عملاً بقسم الجرافيك، و1000 بقسم العمارة، و500مشروعًا بقسم التصوير، و50 مشروعًا بقسم النحت، و1000مشروعًا بقسم الديكور.



وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من 40 عضوًا من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية من جامعة القاهرة، الإسكندرية، وأكاديمية الفنون، والمنيا، والجامعة البريطانية، وجامعة فاروس.



وأشارت الدكتورة مهرة صقر، إلي تناول هذه الأعمال الفنية لكافة جوانب الحياة حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.