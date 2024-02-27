حي البساتين يشن حملة لتنفيذ إزالات في المهد

ضمن المرحلة الثانية للموجة 22..

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدى عبدالمتعال، بتنفيذ قرار إزالة ضمن فاعليات الموجه ٢٢، حيث تم إزالة تعديات تابعة لولاية هيئه الطرق والكباري بالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية وبمشاركة القوات الشرطية البساتين وشرطة المرافق.

تنفيذ إزالة فى المهد بمصاحبه الإدارات المعنية بالأرض الكائنه في ٤ا تقسيم الخلواتي

وفي سياق متصل وإعلاء كلمة القانون ورصد جميع المخالفين قام اليوم اللواء مجدى محمد عبد المتعال رئيس الحى بالاشراف على تنفيذ ازاله فى المهد بمصاحبه الادارات المعنيه بالارض الكائنه في ٤ا تقسيم الخلواتي لانشاء مغسله بداخل قطعه الارض وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ياتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها واستمرارا لجهود احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة في ازالة كافة التعديات في اطار المرحلة الثانية للموجة ٢٢ لازالة التعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء و التعديات على اراضي الولايات المختلفة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سيفتتح مساء الخميس القادم معرض "خيرات رمضان" و"مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" بحديقة الحرية ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن معرض "خيرات رمضان" يأتى في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين مؤكدًا أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30% ويشارك به أكثر من 100 عارض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن "مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة أيادة مصر، ويضم كافة أنواع التمور من محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور ، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر والأردن.

كما سيقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات.