للمرة الأولى في الدراما المصرية.. نوال الكويتية تغني أحداث "صيد العقارب"

تترات رمضان 2024

للمرة الأولى في الدراما الرمضانية المصرية لموسم 2024 في مسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبدالرازق، تشارك الفنانة القديرة نوال الكويتية في غناء التتر الخاص به، حيث لم يسبق لها المشاركة في الدراما المصرية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث المسلسل، حول شخصية «عائشة»، والتي تعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها يقلب الأحداث رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراع طويلة.



آخر أغنيات نوال الكويتية “المسباح”

كانت قد طرحت نوال الكويتية أخيرًا أغنية “المسباح” التي سجلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “ تلاقينا بلا موعد بعد سرّ الجفا ماباح وجاني في عيونه شوق وبيمناه مسباحه وقفت وكل مافيني رجف صحى بقلبي جراح يظنون إنه يسلم وأظن يتفقد جراحه حكى مدري وشيقول ابتلشت بدمع هل وطاح أصد مرة ومرات أتصنع ضحكة الراحة يقول الوقت من دونك يمر كن الثواني رماح وقلت الله يجيرك ماعرفت الوقت ورماحه أنا اللي من سبايب صدمتك هليت ليل وساح على وجهي علامات الفراق الحيل فضاحه ياليت لغيبتك عذرٍ ولو تافه عشان أرتاح ولكنك حرمت القلب وهو ماذاق تفاحه بكيتك لين مديت الفراق اللي بعينك لاح وأكيد إنك تعرف اشكثر أنا أفهم ولمّاحه وراك الباب وتدله وراك الباب والمفتاح وبعد وياك خذ قلبي وخذ بابه ومفتاحه وراح ويده تلوّح سنيني بعقدة المسباح ياليت إني قبل يمشي من إيده خذت مسباحه".