محافظ الفيوم يتفقد السوق اليومي الدائم بالحادقة

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، "السوق اليومي الدائم" بمنطقة الحادقة بجوار موقف دمو، والذي تم إنشاؤه كسوق حضاري مجمع لبائعي الخضر والفاكهة، بهدف القضاء على السويقات العشوائية، وتجميع كافة الباعة الجائلين داخل الباكيات المخصصة لهم، بعيداً عن الطرق الرئيسية، بما يُسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وتيسير حركة السيارات والمارة.

جاء ذلك بحضور، مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الفيوم.

توافر السلع

وخلال جولته التفقدية بالسوق الحضاري الجديد، اطمئن محافظ الفيوم، علي توافر كافة السلع من الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية، بكميات تفي احتياجات المواطنين، وقام بالاستفسار من البائعين والمواطنين المترددين على السوق لشراء متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية، عن الأسعار المقررة، موجهاً رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بالتأكيد علي كافة البائعين بضرورة التواجد داخل السوق بشكل دائم.

وأكد الأنصاري، كافة المسئولين، بتكثيف الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للمرور على المحلات التجارية ومنافذ البيع والشوادر والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية، لافتاً إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وتفقد محافظ الفيوم، الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة "ميدان منشاة عبدالله" على الطريق الدائري، ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين ومداخل المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءتها بما يتوائم مع البعدين البيئى والحضارى للمحافظة.

وشملت أعمال التطوير، بناء الميدان، وصب خرسانات الأرضيات، وتركيب الإنترلوك والبلدورات، وأعمال التجميل والدهانات، والنجيل الطبيعي، واللاند سكيب، بالإضافة إلي أعمال الإنارة والكهرباء، ووجه محافظ الفيوم، بضرورة زيادة أعمال الإنارة بالمنطقة، بهدف إضفاء البعد الجمالي على الميدان.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم، إلى أنه تم تطوير الجزيرة الوسطى بمدخل المدينة باتجاه منشاة عبدالله بطول 3 كم "كمرحلة أولى" على الطريق الدائري.





























