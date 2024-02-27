بني سويف تكرم منتخب الجوالة لحصوله على المركز الأول بالدورة الكشفية لـ31

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، منتخب الجوالة لحصوله على المركز الأول بالدورة الكشفية القمية الـ31 للجامعات المصرية التي أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة 31 جامعة مصرية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة خلال المجلس التهنئة لمنتخب الجوالة معرباً عن سعادته بالفوز الذي حققه في هذه الدورة.

وتعتبر الدورة القمية الكشفية من أقدم الدورات المتخصصة في نشاط الجوالة و الخدمة العامة، مشيداً بالأداء المشرف للجوالة في مختلف الأنشطة خاصةً في المهارات الكشفية والإرشادية، التي تؤدى إلى القيادة والاعتماد على النفس وبث روح التعاون بين الشباب، وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين.