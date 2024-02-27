المئات في غزة يحاولون الوصول لأكياس من مساعدات أسقطت في البحر.. فيديو

انتشرت لقطات في مواقع التواصل الاجتماعي لفلسطينيين في غزة يحاولون الوصول إلى أكياس من المساعدات أسقطتها الأردن جوا فوق القطاع وسلكت طريقها نحو البحر.

وأعلن الجيش الأردني، أمس الإثنين، أنه قام بأكبر عملية إلقاء مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال بيان عسكري أردني إن "عملية إلقاء المساعدات شملت قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".

وذكر البيان العسكري الأردني أن "ثلاث طائرات أردنية وأخرى فرنسية شاركت في العملية"، مضيفاً أنها نفذت أربع عمليات إنزال جوي على طول ساحل غزة من الشمال إلى الجنوب.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن القوات الإسرائيلية تقصف غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وتشريد 170 من أصل 2.4 مليون نسمة من سكان القطاع وتسبب في أزمة إنسانية مدمرة.

لمشاهدة فيديو الصراع على الحصول على المساعدات من البحر اضغط هنا

شاهد فيديو المساعدات: