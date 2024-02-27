المشروع إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى وجاء فى التوقيت المناسب

عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى السياحة لجنوب سيناء ومرسى علم ورئيس «جمعية مسافرون» للسياحة‏، تطوير وتنمية الساحل الشمالى من خلال إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة أمر ضرورى وإضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، لكونها منطقة بكر واعدة على ساحل البحر المتوسط ولم تستغل بالشكل الكافى، فهى من أجمل مناطق العالم كطبيعة وشواطئ واستقرار جوها معظم السنة.

وأكد «عبداللطيف» أن اختيار منطقة رأس الحكمة، اختيار صحيح لتنميتها اقتصادياً وسياحياً بهذا الشكل لكونها مشروع عملاق يوفر دخلًا كبيرًا لمصر وللمستثمرين وبيوت الخبرة المحلية، إلى جانب توفير فرص العمل لشركات المقاولات والمصانع الموجودة فى مصر من بناء وتشطيبات وتكييفات وغيره، هذا المشروع العملاق يخلق دورة لحركة المصانع والمزارع، حيث إن المنطقة تستوعب أعداد كبيرة من العمالة وتفتح باب رزق لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات، ويخلق رواج وحركة فى السوق المصرى وبعد افتتاح تلك المشروعات عائدها كبير من العملة الصعبة للبلد، ويجذب حركة السياحة من كل أنحاء العالم.

وناشد رئيس «جمعية مسافرون»، المسئولين عن المشروع العملاق عدم التركيز على على الاستثمار العقارى فقط، بل يتم تخصيص جزء كبير من هذه الاستثمارات لبناء فنادق بجميع مستوياتها على غرار تركيا واليونان واسبانيا، ولا يكون الاعتماد الكلى على الفنادق فئة الخمس نجوم.

وأكد «عبداللطيف» ضرورة وجود فنادق متنوعة النجومية أربعة وثلاثة نجوم، ونزل للشباب حتى تستمر التنمية بها طوال العام، والاهتمام باماكن إقامة الشباب كما يحدث فى كل بلاد العالم لما لديهم من سرعة فى الحركة وتواجدهم على «السويشال ميديا» ووجودهم مهم جداً، وعدم الاعتماد على الفنادق الخمسة نجوم للخليجيين، فالسياحة فى العالم ليست خمس نجوم، لا بد من تنوع فى الفنادق لخدمة جميع الجنسيات ولجميع الأعمار، وعدم تجاهل متطلبات هذة الشريحة المهمة من الشباب على أن تكون بأسعار مناسبة كما يحدث فى كل دول العالم، إلى جانب المراسى واليخوت والسفن والمراكب التى تخدم دول البحر المتوسط.

وطالب «عبداللطيف» بضرورة توفير اماكن مخصصة لسكن العمالة، التى تخدم المشروعات من عمال الصيانة والزراعة وغيره، وأن تتم مراعاة ذلك فى مرحلة التنفيذ لتسهيل عملية الانتقالات وتوفير الخدمات طوال العام، وكل ذلك إضافة عظيمة للاقتصاد والاستثمار، مؤكداً أهمية هذا المشروع العملاق فى الوقت الراهن لحل ما نواجهه من أزمات اقتصادية طاحنة نتيجة التحديات التى يواجهها العالم والتى فرضت علينا نتيجة الحروب سواء على المستوى الاقليمى أو العالمى.