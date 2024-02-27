مشروع رأس الحكمة العملاق تتويج لجهود القيادة السياسية

تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء:

قال المهندس تامر مكرم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن مشروع رأس الحكمة الذى أعلن عنه رئيس الوزراء إضافة كبيرة للسياحة المصرية لتكون منطقة جذب سياحى كبير لملايين السياح من مختلف الجنسيات من كل دول العالم ويسهم فى إنعاش قطاع السياحة ككل.

وأضاف «مكرم»، أن الشراكة مع دولة الإمارات فى مشروع رأس الحكمة تعطى الثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى مما يعود بالنفع اقتصاديا على الشعب المصرى وضخ المزيد من العملة الأجنبية.

و أكد تامر «مكرم» أن عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى يعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ البلاد، ويضمن توفير ملايين فرص العمل للشباب المصرى واستثمارات مربحة للبلاد.

وأشار «مكرم» إلى أن مشروع رأس الحكمة بداية للعديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادى وعلى المصريين ككل.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء بجهود التى تقوم بها القيادة السياسية، حيث إن هذا المشروع العملاق جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التى اقامتها على الساحل الشمالى من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية فى المنطقة.

وأعرب «مكرم» عن ثقتة أن مدينة شرم الشيخ بعد التطور الهائل الذى حدث بها والمجهودات الكبيرة للدولة سوف تشهد فرصًا كبيرة لجذب استثمارات هائلة مؤكداً ثقته أن السياحة المصرية فى طريقها للوصول لمعدلات كبيرة من الحركة الوافدة من مختلف دول العالم.