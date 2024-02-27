اختيار جناح مجموعة «الباتروس» للفنادق الأفضل من حيث التصميم والأداء فى معرض اسطنبول الدولى للسياحة والسفر

اختتمت الدورة السادسة والعشرون لمعرض اسطنبول الدولى للسياحة والسفر بمشاركة قوية وتكريم خاص لمجموعة «بيك الباتروس» للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة فى مجال الضيافة فى مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على وقد تم اختيار جناح «الباتروس» كأفضل جناح من حيث التصميم والأداء لعارضى ٢٠٢٤، والجدير بالذكر أن مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق قد شاركت فى معرض اسطنبول الدولى للسفر والسياحة ٢٠٢٤، والذى أقيم فى الفترة من ٦ - ٩ فبراير الجارى فى مدينة اسطنبول بتركيا بجناح مميز فى رسالة واضحة بأن المجموعة تساند السياحة المصرية فى كل المعارض السياحية الدولية الخارجية..

وفى نفس الإطار أشاد محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بالمعرض وبكثافة الحضور من الشركات B2B وبالتنظيم المميز من الشركة العارضة وبحضور كبار المسئولين الأتراك وقد عقدت مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق العديد من الاجتماعات مع كبريات شركات السياحة التركية لتحفيز الطلب على السفر إلى مصر، وبالأخص شرم الشيخ التى يعشقها الأتراك وبالطبع يأتى ازدياد الطلب على المنتج المصرى السياحى كأولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية لمصر من السياح الأتراك سواء على شرم الشيخ أو الغردقة.

والجدير بالذكر أيضاً أن مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق ستشارك ببورصة برلين السياحية فى الفترة من ٥ - ٧ مارس القادم، حيث يعتبر السوق الألمانى من أهم الأسواق السياحية فى البحر الأحمر.