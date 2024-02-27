وزير الصحة يوجه بصرف تعويض مخاطر المهنة لطبيب طنطا المتوفي بغرفة العمليات

تشييع جثمان الطبيب الشاب بقرية محلة مرحوم

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بصرف تعويض مخاطر المهنة المستحق لطبيب التخدير الشاب، والذى وافته المنية بغرفة عمليات مستشفى المنشاوى بطنطا، أمس الإثنين، بعد إصابته بهبوط بالدورة الدموية.



وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب عبدالله جمال محمد -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الطبيب الشاب عبد الله جمال محمد 30 عاما وهو زوج ورزقه الله قبل أيام من وفاته بطفلة جميلة.

ونعت مستشفى المنشاوى ومديرية الصحة بالغربية، وفاة الطبيب الخلوق

وقد شيعت قرية محلة مرحوم مركز طنطا جثمان ابنها الطبيب شهيد الواجب فى موكب حزين.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى طنطا والتى بكت الطبيب الشاب والذى لفظ أنفاسه وهو يؤدى عمله فى المستشفى وسط حالة من الذهول وعدم التصديق