رانيا منصور تبرز أنوثتها بالمخمل المثير (صور)

تنجذب الفنانة رانيا منصور للأزياء المثيرة التي تبرز منحنيات قوامها بشكل جريء ومثير، مما عرضها لكثير من الانتقادات اللاذعة بين حين لآخر ولكنها لا تهتم وترتدي ما يحلو لها.

ولفتت رانيا الأضواء نحو إطلالتها المثيرة خلال حضورها الحفلة الغنائية للنجم تامر حسني، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، مكشوفا من ناحية الخصر، بأكمام طويلة، صمم من قماش المخمل باللون البينك وعكس منحنيات قوامها بشكل جريء.

واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "من حدث إطلاق City Oval يضم النجم الكبير تامر حسني ".