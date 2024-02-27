وزارة العمل تختتم فعاليات البرنامج التدريبي المجاني لفتيات القليوبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 16 متدربة من فتيات المحافظة، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالخانكة وهي الدورة الثامنة بالمركز، وفقاً لخطة التدريب المهنى بالمركز لعام (2023 -2024) تلبية لمتطلبات سوق العمل تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية وزارة العمل فى مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، وضمن جهود المديرية فى توفير برامج تدريبية مجانية على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى قرى المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم تمهيداً للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف البرامج التدريبية للشباب من الجنسين فى المحافظات خاصة فى قرى حياة كريمة لتنمية مهارات وقدرات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضافت مدير المديرية أنها شهدت فعاليات الختام، مشيدة بالمستوى المهني والمهاري للمتدربات من خلال فريق عمل، ومؤكدةً أن تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ الخطة التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة من خلال تقديم الخدمات التدريبية في مجال التدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، بحضور الدكتور أيمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة.