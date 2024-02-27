تترات رمضان 2024| تفاصيل أغنية أصالة لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تشارك الفنانة أصالة في سلسلة تترات الدراما الرمضانية لموسم 2024، لمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذي ينافس بقوة القائمة الدرامية لهذا العام المتنوعة بين الكوميدي والتاريخي والاجتماعي.

تفاصيل أغاني أصالة في مسلسل نعمة الأفوكاتو

أغنية التتر بعنوان الحظ من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كما تشارك أصالة بأغنية أخرى بإسم “الجوكر” من كلمات حسام طنطاوي، ألحان محمدي، توزيع خالد نبيل،

وتقول كلماتها "ده مش إنصاف مخدتش مرة شيء كامل منابي تملي ايه أنصاف ده مش إنصاف

سعادة بتيجي خاسة النص جاية بذل واستعطاف وحزن بيجي ضعف الوزن وجايب هم بالأضعاف

حبايب مشيوا زي العمر حنين حواليا لف وطاف وليه الفرحة لون واحد وليه الحزن فيه أصناف

مسكت في حبل كان دايب".

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو رمضان 2024

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر ، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

كانت أخر الإصدارات الغنائية لـ أصالة ديو سبب فرحتي مع الفنان أحمد سعد، والذي سجل أكثر من 13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماته"يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت ألامان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجرا انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل