وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة زفتى

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة زفتى التعليمية، المقام بمدرسة نهطاى للتعليم الاساسي التابعة للإدارة.



وحضر الفعاليات خالد حمدان ،وكيل المديرية والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وجيهان صابر ، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، وعبدالوهاب دغش، وكيل الإدارة، و جمال حسنى ، مدير الخدمات بالإدارة، والسادة اعضاء لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية ، و إيمان غراب، موجه أول المديرية، و مها شاهين، و إيمان الهمشري، وباسم فهمى، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم ،ثم عرض مدرسة الشهيد أبوالخير بعنوان " حملة الإعلام" ثم عرض مدرسة الدكتور السعيد شاهين بعنوان " اوبريت تحيا مصر "،ثم عرض مدرسة نهطاى للتعليم الأساسي بعنوان "معا للمستقبل "، ثم عرض مدرسة الشهيد الجمل بعنوان "بكرة احلى "ثم عرض مدرسة السعيد شاهين بعنوان "أوبريت الليلة الكبيرة"،

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسادة الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح،