طريقة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام عن فيزا تكافل كرامة بالرقم القومي، يعد من اهتمامات قطاع كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، حيث حددت وزارة التضامن طريقة الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

ومن المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 يوم 15 من الشهر الجاري، على أن يتم صرف زيادة المعاش بنسبة 15%، اعتبارا من شهر مارس المقبل.

طريقة الاستعلام عن فيزا تكافل كرامة بالرقم القومي

في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

الضغط على أيقونة أيقونة تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة

الضغط على أيقونة بحث.

أخيرًا ستظهر نتيجة الاستعلام بحالة الفيزا "سارية أو مجمدة".