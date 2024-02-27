القليوبية تنظم الندوة التثقيفية حول" الرقابة المالية غير المصرفية"

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إدارة الشباب، الندوة التعريفية حول الرقابة المالية غير المصرفية والنفذة بمركز شباب كوم اشفين برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحاضرت الندوة ريهام محمد المدربة بوزارة الشباب والرياضة، والتي تناولت مفهوم الرقابة المالية غير المصرفية واهميتها وكيفية تطبيقها في الهيئات الحكومية وغير الحكومية والاستفادة منها في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل لخلق كوادر شابه تعمل على النهوض بمستقبل الوطن .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام الوزارة بتمكين الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج وورش العمل والتدريب الذي يسعى لتنمية مهارات الشباب ودعم قدراتهم وتاهيلهم لسوق العمل لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة التنمية وتشهد طريق الدولة نحو الجمهورية الجديدة.