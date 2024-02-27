تسليم مواقع لإنشاء مقرات إدارية لمراكز شباب منشأة الأهالى ودار الكتب

سلمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية- الإدارة الهندسية- مواقع إنشاء مقرات إدارية لمراكز شباب منشأة الأهالي ودار الكتب بإدارة شباب القناطر الخيرية، وفقًا للخطة الاستثمارية للمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

ووجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندس على عوده مدير عام مديرية الإسكان، بتشكيل لجنة لتسليم المواقع بحضور ممثلي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة ومديرية الاسكان، والشركات المنفذة، تم تسليم المواقع للبدء فى إنشاء مبنى خدمات وأنشطة لمركز شباب منشأة الاهالى ودار الكتب والمدرجان ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية بمبلغ ٢ مليون جنيه لكل مركز طرح وتنفيذ مديرية الإسكان والمرافق العامة .

جدير بالذكر بأنه سبق وتم تسليم الموقع لإنشاء مبنى ادارى لمركز شباب عرب الصوالحه ضمن خطه الاستثمارية للمديرية لإنشاء مبنى خدمات وأنشطة وجارى التنفيذ وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.