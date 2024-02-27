رئيس أزهر سوهاج يتابع المعاهد المرشحة للجودة بالفصل الدراسي الثاني

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته الميدانية للمعاهد المرشحة للإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بزيارة معهد فتيات المحامدة البحرية رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.

وتفقد رئيس المنطقة الأزهرية، معاهد فتيات آبار الوقف الإعدادي الثانوي، وروضة العزبة والعرب الإبتدائي التابعين لإدارة أخميم شرق محافظة سوهاج، ووجه رئيس المنطقة بتوفير احتياجات المعاهد المرشحة للاعتماد، وذلك تمهيدًا لزيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الشهر القادم، وبذل كل الجهد بما يرتقي بالمنظومة التعليمية بمعاهد المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة، أن المنطقة تتقدم بعدد 11 معهدا للاعتماد في مراحل تعليمية مختلفة ما بين رياض أطفال وإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يزور فريق المراجعة تلك المعاهد المرشحة يومي الثالث و الرابع من مارس المقبل معاهد المرحلة الإعدادية، ومرحلة رياض الأطفال في الخامس من الشهر نفسه.

وفي سياق متصل تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أمس الإثنين، معهد أمير الصعيد «بنين سوهاج» الإعدادي الثانوي عقب الانتهاء من أعمال تطويره، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى، مدير عام شؤون مكتب محافظ سوهاج، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، والعديد من مديري الإدارات والسادة الحضور.

وقدم رئيس المنطقة، الشكر لمحافظ سوهاج لحرصه الدائم على دعم ومشاركة الأزهر في كافة أنشطته بالمحافظة وتواصله المستمر مع المنطقة الأزهرية، كما قاموا بجولة تفقدية للحجرات والفصول الدراسية والمكتبة ومعمل الحاسب الآلي ومشاهدة العرض الرياضي لطلاب المعهد.

ويعد معهد أمير الصعيد «بنين سوهاج الإعدادي الثانوي»من أقدم المعاهد الأزهرية بالمحافظة، حيث صدر المرسوم الملكي بتأسيسه فى ١٢ مارس عام ١٩٤٦م على مساحة ٤٢٠٠م تقريبًا، وإطلاق اسم « أمير الصعيد » على المعهد، وهو لقب ولي عهدالمملكة المصرية آنذاك، ومعهد بنين سوهاج من المنشآت ذات الطراز المعماري الفريد المدرجة بوزارة الإسكان، وقداستغرقت أعمال التطوير والصيانة الشاملة له تسعة أشهر بتكلفة 8 ملايين جنيهًا، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير المعاهد الأزهرية.