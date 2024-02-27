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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: 29878 قتيلًا بغزة منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأضافت الوزارة أن هذا يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 29878 قتيلًا و70215 جريحًا.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيانها اليوم، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت صباح اليوم، إن 3 فلسطينيين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بمواجهات في الضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء.
وذكرت الوكالة: "استشهد فجر الثلاثاء 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوبي المدينة".
وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت في وقت سابق من الليل مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، حسب "وفا".
 

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