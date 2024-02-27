أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، موجة من الأمطار الغزيرة خاصة المراكز الشمالية كفر الدوار وإدكو ورشيد، ما تسبب في غرق الشوارع، بسبب إنسداد صفايات المطر، وعيوب في عمليات الرصف .

وبلغت درجة الحرارة 23 درجة مئوية، مع تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، وطقس مائل للدفئ.

وسارعت الوحدت المحلية بالدفع بالمعدات والأطقم والأفراد وسيارات الكسح ، لسحب المياة المتراكمة بالشوارع؛ لضمان سيولة المرور، وسهولة حركة المواطنين .

وفي قري المحافظة سادت حالة من السعادة بين جميع المزارعين،عقب سقوط الامطار الغزيرة، التي توفر عليهم نفقات ري الحقول، باللإضافة إلي قدرة مياة الأمطارعلى التخلص من الآفات الضارة بالزراعات المختلفة .