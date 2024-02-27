محتجز مقابل 10.. تقارير تكشف تفاصيل محادثات باريس بشأن الهدنة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محادثات باريس بشأن الهدنة في قطاع غزة.

وبحسب تقارير متناقلة، "تلقت حركة "حماس" الفلسطينية مقترحا من محادثات باريس بوقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، وعملية تبادل 10 معتقلين فلسطينيين مقابل محتجز إسرائيلي".

وقال مصدر مقرب من المحادثات، إنه "بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع كل يوم، وسيتم تسليم آلاف الخيام والكرفانات لإيواء النازحين".

وأضاف المصدر أن "المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 رهينة إسرائيليا بينهم نساء وأطفال تحت 19 عاما وكبار السن فوق 50 عاما ومرضى، بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 سجين فلسطيني ولن تعيد اعتقالهم".

وكثّف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.