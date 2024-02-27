الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محتجز مقابل 10.. تقارير تكشف تفاصيل محادثات باريس بشأن الهدنة

قطاع غزة
قطاع غزة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محادثات باريس بشأن الهدنة في قطاع غزة.

txt

الاتحاد الأوروبي: إسرائيل وراء تمويل حماس كقوة معارضة لحركة فتح

txt

إسماعيل هنية: حماس استجابت لجهود الوسطاء والاحتلال يماطل

وبحسب تقارير متناقلة، "تلقت حركة "حماس" الفلسطينية مقترحا من محادثات باريس بوقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، وعملية تبادل 10 معتقلين فلسطينيين مقابل محتجز إسرائيلي".

وقال مصدر مقرب من المحادثات، إنه "بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة، وستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع كل يوم، وسيتم تسليم آلاف الخيام والكرفانات لإيواء النازحين".

وأضاف المصدر أن "المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 رهينة إسرائيليا بينهم نساء وأطفال تحت 19 عاما وكبار السن فوق 50 عاما ومرضى، بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 سجين فلسطيني ولن تعيد اعتقالهم".

وكثّف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

مواد متعلقة

وكالات تكشف عن تفاصيل مقترح باريس بشأن الهدنة

سمير فرج يكشف شروط الهدنة الجديدة في غزة (فيديو)

باحث سياسي يكشف ملامح صفقة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة (فيديو)

مطالب بضمان 5 دول شروط الهدنة مع إسرائيل
الجريدة الورقية