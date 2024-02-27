رئيس المنطقة الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية

في الإسماعيلية:

أكد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية على ضرورة التعاون بين جميع موجهي العموم لكافة المواد الدراسية والتنسيق مع مديري المراحل التعليمية المختلفة، حتى يتم توحيد الجهود بينهم لتلافي أي مشاكل قد تؤثر سلبًا على سير العمل.جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم لمناقشة سبل تنظيم وتطوير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية.بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، و سارة صبري، القائم بعمل مدير التفتيش المالي والإداري، ومنى رضوان، مدير إدارة الشؤون المالية،و مصطفي السمان،مدير ادارة الماهيات، عبدالحميدحسن، مدير ادارة الامن .

وقال إن تنظيم سير العمل والمتابعة المستمرة والتقييم للأداء يعمل على تحسين جودة وأداء العملية التعليمية.وخلال اجتماع رئيس المنطقة، تم مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظم وتطوير.

العملية التعليمية، بجميع الإدارات التعليمية المختلفة؛ مؤكدًا على ضرورة اتباع جميع التعليمات، واستعرض أهم التقارير الواردة من زيارات موجهي العموم ومديري الإدارات، وما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.

وفي سياق متصل قام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليه الأزهرية بمتابعة سير الدراسة بمعاهد إدارة فايد التعليمية لبحث ومتابعة اﻟﻣﻌوﻗــﺎت التي تواجه العملية التعليمية،حييى تفقد معهد أبو سلطان الابتدائي ورياض الأطفال، بإدارة فايد التعليمية الأزهرية، كما زار رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية معهد فتيات أبو سلطان الإعدادي الثانوي، المستهدف للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بحضور محمد الصياد، مدير إدارة فايد التعليمية الأزهريةِ ،وذلك لمتابعة المعاهد والتأكد من جاهزيتها للزيارة، وحل المعوقات والتغلب عليها في أسرع وقت ممكن.