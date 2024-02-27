شعبة القصابين تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم.. زيادات وهمية

قال رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، هيثم عبد الباسط، إن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم طوال الفترة الماضية كانت زيادات وهمية وليست حقيقة، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرتين من خلال الغرفة التجارية لكل من وزير الزراعة ورئيس الوزراء ستؤدي لانخفاض كبير في أسعار اللحوم.



ووجه هيثم عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، نداء لتجار اللحوم بمجازر البساتين والجيزة يطالبهم بتخفيض أسعار اللحوم نظرا لانخفاض العملة الأجنبية التي كانت مبررًا لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن 70% من محلات الجزارة تحقق أرباحًا طفيفة وأحيانا لا تحقق.



وتابع: "70% من محلات الجزارة مفيش مستهلك بيخش لها إلا لما تبيع لها حتى لو هتبيع بسعر التكلفة، ونأمل ترجع أسعار الكيلو للعجول الحية لـ120 عشان نبيع من 300 إلى 350 جنيها"، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لتحقيق تخفيض في أسعار اللحوم.

