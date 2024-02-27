نيللى كريم "عالمة فلك" في مسلسل فراولة

تنضم الفنانة “نيللى كريم” لسباق مسلسلات رمضان القادم، بمسلسل “فراولة” تعود من خلاله إلى الكوميديا بعد غياب ثلاث سنوات، بعد نجاح مسلسلها "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020

نيللى كريم فى فراولة:

تظهر “نيللى كريم” بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

وخلال الحلقات الأولى تلتحق “فراولة” بالعمل مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية،وتبدأ فى خداع المحيطين بها بأنّها عالمة فلك وقادرة على التنبّؤ بالغيب.

مسلسل “فراولة” تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

طرحت منصة" watchit" برومو المسلسل وصور من الكواليس،علقت قائلة: "فراولة قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

يذُكر أن “نيللي كريم” قدمت في رمضان الماضى مسلسل “عملة نادرة”، وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وشاركت “نيللي كريم” مؤخرًا فى مسلسل “روز وليلى” الذي تقوم ببطولته مع النجمة يسرا، وتدور أحداثه حول محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله.