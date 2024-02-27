اتحاد الكرة عن الأزمة مع فيتوريا: مش غاويين مشاكل

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن الجبلاية لا ترغب فى أزمة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، بسبب مستحقاته المالية.

إقرأ أيضًا..

وقال محمد أبو الوفا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة مش غاوي مشاكل مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق ، وقررنا رحيله بسبب النتائج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وتم إبلاغه بذلك وتفاوضنا معه من أجل الشرط الجزائي.

وأضاف:" نسعي لحل أزمة الشرط الجزائي مع روي فيتوريا ، عن طريق ثغرات قانونية دون الدخول فى أى مشاكل مع المدرب.

وأتم:" لم يصل اتحاد الكرة أى شكاوي بشأن روي فيتوريا لـ فيفا.