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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة عن الأزمة مع فيتوريا: مش غاويين مشاكل

فيتوريا
فيتوريا

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن الجبلاية لا ترغب فى أزمة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، بسبب مستحقاته المالية.

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وقال محمد أبو الوفا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة مش غاوي مشاكل مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق ، وقررنا رحيله بسبب النتائج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وتم إبلاغه بذلك وتفاوضنا معه من أجل الشرط الجزائي.

وأضاف:" نسعي لحل أزمة الشرط الجزائي مع روي فيتوريا ، عن طريق ثغرات قانونية دون الدخول فى أى مشاكل مع المدرب.

وأتم:" لم يصل اتحاد الكرة أى شكاوي بشأن روي فيتوريا لـ فيفا.

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