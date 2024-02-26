الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ميريت الحريري تكشف تفاصيل جديدة عن والدها في برنامج واحد من الناس

بوابة الوفد الإلكترونية

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس.

وتأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس بعنوان (هذا ابى ) ونتحدث أبناء النجوم والنجمات ، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وكشفت ميريت، خلال الحلقة اسرار لأول مرة عن والدها، قائلة : "ان والدها الفنان عمر الحريري كان رائع ، ووالدي تزوج ثلاث مرات وأنجب ثلاث بنات ، وكان يوميا يحكي لي حكاية قبل النوم ، وكان يتعامل معي بحب ونتعلم الكثير من خبراته.

واضافت : "عند زواجي وافق علي الفور وكان حماه لطيف ويحب زوجي وابني ادم يعرف جده عمر الحريري وفخور بأعماله ، وان حبه للتمثيل ومن أصدقاءه كمال الشناوي وفريد شوقي والزعيم عادل امام ومديحة يسري.

مواد متعلقة

أحمد خالد موسى في كواليس مسلسل العتاولة.. صورة

ميار الغيطي تفتح قضية مقتل ابنة ليلي غفران في مسلسل جريمة منتصف الليل

رمضان ٢٠٢٤| قنوات عرض الجزء الرابع من مسلسل "المداح"

ميريت الحريري ضيفة برنامج واحد من الناس في ذكرى ميلاد عمر الحريري .. الليلة

الأوبرا تنظم حفلا لأعمال الموسيقار كمال الطويل في هذا الموعد

تفاصيل حفلات مدحت صالح في الأوبرا

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم.. غداً

رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل "العتاولة"
الجريدة الورقية