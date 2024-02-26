ميريت الحريري تكشف تفاصيل جديدة عن والدها في برنامج واحد من الناس

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس.

وتأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس بعنوان (هذا ابى ) ونتحدث أبناء النجوم والنجمات ، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وكشفت ميريت، خلال الحلقة اسرار لأول مرة عن والدها، قائلة : "ان والدها الفنان عمر الحريري كان رائع ، ووالدي تزوج ثلاث مرات وأنجب ثلاث بنات ، وكان يوميا يحكي لي حكاية قبل النوم ، وكان يتعامل معي بحب ونتعلم الكثير من خبراته.

واضافت : "عند زواجي وافق علي الفور وكان حماه لطيف ويحب زوجي وابني ادم يعرف جده عمر الحريري وفخور بأعماله ، وان حبه للتمثيل ومن أصدقاءه كمال الشناوي وفريد شوقي والزعيم عادل امام ومديحة يسري.